Üsküdar Belediyesi’ne ‘İskân’ operasyonu

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada başlıca suçlamalar:

- Üsküdar Belediye binasında bulunan ve belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya yapı ruhsatı ve iskân ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisi yapıldığı ve oda isimliğinde de ‘Başkan Yardımcısı’ unvanını kullandığı belirtildi. Şüpheli N.A.’nın çok sayıda resmi organizasyonda belediye başkan yardımcısı olarak sunulduğu tespit edildi.

KENT A.Ş. PARAVAN İDDİASI

- Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiği öne sürüldü.

- Kent A.Ş. görevlilerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yapı ruhsatı başvurularında hangi başvuruların ilerletileceği, hangi başvuruların askıya alınacağı yönündeki talimatlarını öğrenebilmeleri için kriptolu-kapalı devre iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yapılarak excel tablosu oluşturulduğu öne sürüldü.

- Mimari projeye göre değil, talep edilen tutarın yatırılıp yatırılmamasına göre yapılan renklendirmeye istinaden işlem tesis edilerek yapı ruhsatı verildiği iddia edildi.

- İskân ruhsatı için müteahhitlerden hangi menfaatin ne şekilde talep edileceğine Kent A.Ş. Genel müdürü N.A.’nın başkanlığında yapılan toplantılarda karar verildiği, bu toplantılara Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de katıldığı iddia edildi.

4.5 MİLYON LİRA

- İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlarda, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci dahil 20 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale de el koyuldu.