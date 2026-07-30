×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar Belediyesi’ne 2. dalga... Sinem Dedetaş gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş#Rüşvet Ve İrtikap
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, dün sabah 11 ayrı farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı F.D., Danışmanı U.M., Özel Kalemi A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Başkan Sinem Dedetaş hakkında ‘rüşvet’, ‘irtikap’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KRİPTOLU İLETİŞİM AĞI İDDASI

Üsküdar Belediyesi’nce yapı ruhsatı verilmesi sürecinde yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan excel tablosu suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği öne sürüldü. MASAK verilerine göre, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında çok sayıda “Danışmanlık Hizmeti” sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin liranın gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği iddia edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOrman yangınlarında son durum… Birçok yerde evler tahliye edildi, yoğun mücadele sürüyorOrman yangınlarında son durum… Birçok yerde evler tahliye edildi, yoğun mücadele sürüyorHaberi görüntüle

RÜŞVET DOLAR OLARAK ALINDI

Açıklamada toplam inşaat hacminin büyük olması halinde Sinem Dedetaş’ın danışmanı U.M ve Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinesinde müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı, rüşvet parasının Üsküdar Belediye binasında Dedetaş’ın danışmanı U.M.’ye parça parça elden teslim edildiğinin HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleri ile tespit edildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINANLAR: 

Sinem Dedetaş (Üsküdar Belediye Başkanı), Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı), Alihan Koçoğlu (Belediye Başkan Özel Kalemi), Burçin Çevik (Mimar), Adem Altıntaş (İş takipçisi), Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş#Rüşvet Ve İrtikap

BAKMADAN GEÇME!