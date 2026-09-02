Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yenilenecek: Mahkeme itirazı reddetti

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Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanı'yken tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye başkanvekilliği seçimi yapılmış, ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. Bölge İdare Mahkemesi bugün Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddetti. Başkanvekilliği seçimi yenilenecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi Sibel TAN ÇETİNKAYA Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 sayılı kararı ile 05.08.2026 tarihli ve 76 No.lu meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 05 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

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YENİ OPERASYON! 2 GÖZALTI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur ittifakından 17 üye sandık başına gitmişti. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti. Oylama sonucunda bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuş, AK Parti Grubu Meclis Divanı'na itiraz dilekçesi sunmuştu.

Ardından AK Parti, başkanvekili seçimine ilişkin iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleri ile birlikte açıklama yapan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, seçim sürecinde halk iradesinin iradenin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne sürmüş, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi bakımından tartışmalı uygulamaların kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini söylemişti.

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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Gözden Kaçmasın Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı Haberi görüntüle