×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi başladı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar Belediyesi#Başkanvekili#Seçim
Üsküdar Belediyesinde başkanvekili seçimi başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:23

AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

Üsküdar Belediyesinde başkanvekili seçimi başladı

AK Parti Üsküdar İl Başkanlığı’nın itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından seçimin yenilenmesine karar verildi. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 5 Eylül Cumartesi günü yeniden toplandı. Yapılan oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ertelendi.

Haberin Devamı

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ BAŞLADI

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

Üsküdar Belediyesinde başkanvekili seçimi başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar Belediyesi#Başkanvekili#Seçim

BAKMADAN GEÇME!