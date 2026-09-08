Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi başladı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinde 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Sibel Tan Çetinkaya seçildi.
BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ BAŞLADI
Bu sabah saat 09.00 sıralarında Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı. Seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.