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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin kazananı belli oldu

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#Üsküdar#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş
Üsküdar Belediyesinde başkan vekilliği seçiminin kazananı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:53

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi seçim başladı. Bir ve ikinci turda CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya önde bitirdi. 3'üncü turda Çetinkaya'nın oy kaybetmesi ve geçersiz oyların artması parti grubunda tartışmaya neden oldu. 4'üncü turda CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya 22 oy ile başkan vekili seçildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi bugün saat 08.00’de toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de takip ettiği seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken, bir oy pusulasında ise aday isminin arka yüzde olması dolayısı ile Cumhur İttifakı grubu meclise itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, "Oy pusulasının arka yüzüne aday ismi yazılmış olması, oy pusulasını hatalı ve geçersiz kılacak bir oy şeklidir. Bu nedenle aday ismi arka yüze yazılan oy pusulasının geçersiz sayılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı. Oy geçersiz sayıldı.

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Üsküdar Belediyesinde başkan vekilliği seçiminin kazananı belli oldu

Adaylardan birinin seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının 3'te 2'si oranında oy alması gerektiği için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda da CHP'nin adayı Çetinkaya yeniden 26 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin yeniden 16 oy aldı. Bu defa 2 oy pusulası geçersiz sayıldı. İkinci turun ardından salt çoğunluğa bakılmasına karar verilen seçim 3'üncü turla devam etti. 3'üncü kez oy veren Üsküdar Belediyesi Meclisi üyeleri bu defa ilk 2 turdan farklı olarak CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı. Bu defa harf hatalarının da sebepleri arasında yer aldığı gerekçelerden dolayı 5 oy geçersiz sayıldı.

Üsküdar Belediyesinde başkan vekilliği seçiminin kazananı belli oldu

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CHP GRUBU KENDİ İÇİNDE TARTIŞMA YAŞADI

İlk 2 turdan farklı olan oy sayıları CHP grubunun kendi içinde tartışmasına sebep oldu. Cumhur İttifakı adayının 2 oy fazla alması sebebiyle 4'üncü tur öncesi verilen arada partililerin tartışması kameralara yansıdı.

Üsküdar Belediyesinde başkan vekilliği seçiminin kazananı belli oldu

SİBEL TAN ÇETİNKAYA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya 22 oy ile başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. 

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#Üsküdar#Üsküdar Belediyesi#Sinem Dedetaş

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