Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları yayımlandı! İşte, aranan şartlar

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları yayımlandı. Nisan ayında gerçekleşecek olan değerlendirme sürecinin detaylarını açıklayan Üsküdar Belediyesi, buna göre alımları gerçekleştirecek. Peki, Üsküdar Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI



İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS

Taban Puanı 1 Zabıta Memuru GİH 10 10 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan

(lise veya dengi okul) mezun olmak; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek/Kadın KPSSP94 En az 70 puan 2 Zabıta Memuru GİH 10 7 Herhangi bir önlisans, programlarının

birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek/Kadın KPSSP93 En az 70 puan 3 Zabıta Memuru GİH 9 5 Herhangi bir önlisans, programlarının

birinden mezun olmak, En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Erkek/Kadın KPSSP93 En az 70 puan 4 Zabıta Memuru GİH 9 18 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 70 puan 5 Zabıta Memuru GİH 9 5 Fakültelerin; Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak Erkek/Kadın KPSSP3 En az 70 puan

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

* Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.uskudar.bel.tr) temin edeceklerdir.

* Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

* Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

* Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik

edilebilir),

* KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

* Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

* Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

* 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

* Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 26.04.2021-30.04.2021 saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

* Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

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