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Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı

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#Üsküdar Belediyesi#Mithat Özdemir#Amine Cansu Çelik
Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 22:01

 ÜSKÜDAR Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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#Üsküdar Belediyesi#Mithat Özdemir#Amine Cansu Çelik

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