Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti

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Belediye Meclisi, dün Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Ali Aral başkanlığında toplandı. Seçimde, 21 CHP’li ile 21 AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin katılımıyla toplam 42 oy kullanıldı. Başkan vekilliği için CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

İlk iki tur için salt çoğunluk olan 31 rakamı arandı. Oy kullanmak üzere tutuklu CHP’li meclis üyeleri Amine Cansu Çelik ile Ekrem Baki’nin de adının okunması dikkat çekti. Birinci tur oylamada toplam 42 oy kullanıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP Adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı. Her iki adayın birer oyu geçersiz sayılıp, ilk tur sonuçları tutanaklara AK Parti adayı 21, CHP adayı 19 oy olarak geçildi. İlk turda, CHP-Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e bir oy gelmiş oldu.

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DÖRDÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

İkinci turda kullanılan 42 oyun tamamı geçerli sayıldı. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 31 sayısı arandı. Bu turda da bu sayı bulunamadı. Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Gültekin’e CHP- Yeni Parti grubundan 1 oy gelmiş oldu. Üçüncü tur oylamada meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 24 sayısı arandı. Oylama da kullanılan 42 oyun tamamı geçerli sayıldı. Cumhur İttifakı adayı Gültekin’e 23, CHP-Yeni Parti grubu adayı Çetinkaya’ya 19 oy çıktı. Oturumu yöneten CHP’li Ali Aral ise “Bir şaibeye meal vermek için bunu burada tekrarlamak istiyorum. Oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı için en çok oyu alan üyenin seçileceği dördüncü tura geçildi. Bu turda, Gültekin’in itiraz edilen iki oyu oturumu yöneten Ali Aral tarafından geçerli sayıldı. Ve 42 imzalı oyun kullanıldığı dördüncü oylamada en fazla oyu alan AK Parti Adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oyla Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği koltuğuna oturan isim oldu. Rakibi Sibel Tan Çetinkaya da 19 oyda kaldı.

AYHAN AYDIN İFADE VERECEK

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan vekilliği seçimleri akabinde CHP’li meclis üyesi Ayhan Aydın’ın rozet takmasının ardından kendisine, “Bunlara teslim oldum” dediğini öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Aydın’ın savcılıkta ifade vermek üzere hazır edilmesi için emniyete talimat verdi.