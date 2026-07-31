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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tutuklama talebi

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Dedetaş#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Üsküdar
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaşa tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 18:38

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sinem Dedetaş'ında aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan hakkında tutuklama talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 

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#Sinem Dedetaş#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Üsküdar

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