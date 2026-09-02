Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi 5 Eylül'de tekrarlanacak

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Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Temmuz'da tutuklandığı hatırlatıldı.

Dedetaş'ın, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 5 Ağustos'taki meclis toplantısında, Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1703 kararı ile 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 Nolu Meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 2 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında, konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."