Üsküdar Amerikan’a LGBTQ soruşturması

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MEB, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde LGBTQ afişlerinin bulunduğuna dair iddialar ve bazı öğrenci velilerinin şikâyetleri üzerine okula anlık denetim gerçekleştirdi. Okulda yapılan denetimlerde, müzik odaları, çok amaçlı salonlar ve sınıf girişlerinde LGBTQ simgeleri ve afişlerinin bulunduğu belirlendi. Denetim sırasında sınıfların girişlerine asılmış LGBTQ temalı afişler ve simgeler yerinden sökülerek tutanak altına alındı. Edinilen bilgiye göre MEB yetkilileri konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Okuldan yapılan açıklamada, okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görselin kaldırıldığı ve inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi.