Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 Haziran Salı günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstihbarat çalışmasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,5 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1,9 gram esrar, 6 ecstasy uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılması gereken 100 sentetik hap ve uyuşturucu madde tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. (36), Ü.D. (43), G.T. (31) ve F.M. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.D. (22) de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.