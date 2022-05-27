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Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

#Yangın#Fabrika#Uşak
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak’ta faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre; Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangında, alevler bir anda büyün binayı kapadı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken yangının kontrol altına alınabilmesi için Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerini yoğun mücadelesi sürüyor.

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

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#Yangın#Fabrika#Uşak

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