×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uşak'ta şüpheli ölüm! Kayıp olan 75 yaşındaki adam ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Uşak#Şüpheli Ölüm#Burhanettin Uzun
Uşakta şüpheli ölüm Kayıp olan 75 yaşındaki adam ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 02:51

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Uzun'un cenazesi kesin ölüm sonucu için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında yol kenarında bulunan otluk alanda devrilmiş bir motosikletin yanında hareketsiz bir kişinin yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Ulubey ilçesinden 10 Haziran günü 64 HB 275 plakalı motosikletiyle evinden ayrılıp ve bir daha haber alınamayıp kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Uzun'un cenazesi kesin ölüm sonucu için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uşak#Şüpheli Ölüm#Burhanettin Uzun

BAKMADAN GEÇME!