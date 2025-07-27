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Uşak'ta şantiyede toprak kayması: 2 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı... 5 kişi gözaltına alındı

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#Uşak#Şantiye#Toprak Kayması
Uşakta şantiyede toprak kayması: 2 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı... 5 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 13:32

Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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#Uşak#Şantiye#Toprak Kayması

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