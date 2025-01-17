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Uşak'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

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#Uşak- İzmir Karayolu#Gediz Kavşağı#Kaza
Uşakta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 05:43

Uşak’ta, otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1’i ağır 28 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Kaza, saat 23.50 sıralarında Uşak- İzmir karayolu Gediz kavşağında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 35 Z 3335 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen B.P. yönetimindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uşakta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Kazada yaralanan 28 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve AFAD İl Müdürü Burak Edin’den bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibariyle yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibariyle yoktur. Yaralılara geçmiş olsun diliyorum” dedi. Aktaş, buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek, Başhekim Doç. Dr. Tarık Acar’dan da bilgi aldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne, gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğünü öğrenildi.

Uşakta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

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#Uşak- İzmir Karayolu#Gediz Kavşağı#Kaza

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