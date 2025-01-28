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Uşak'ta korkunç olay! Ateş açılan araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Uşak#Silahlı Saldırı#Cinayet
Uşakta korkunç olay Ateş açılan araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:35

Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki Emirhan Karahan yaralandı. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Uşak#Silahlı Saldırı#Cinayet

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