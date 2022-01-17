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Uşak'ta hastaneyi sarsan skandal! Doktor tutuklandı

#Uşak#Dokor#Taciz
Uşakta hastaneyi sarsan skandal Doktor tutuklandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor B.Y. daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldürmek ve komşularının ev ve araçlarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanmıştı. Pratisyen hekim B.Y. bu sefer de muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı.

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Uşak'ta daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan B.Y., geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. B.Y., Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Olayı görenler köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. B.Y. olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı. Doktor B.Y. polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi.

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Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözalına alındı. Dr. B.Y.'nin mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.

İLAÇ VEREREK UYUTTU

UŞAK'TA bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Covid 19 şüphesiyle Pandemi Acil Servisi'ne yönlendirilen kadını muayene eden Doktor B.Y., odasına aldığı hastasına serum taktırdı ve hap verdi. İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü.

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Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı. 21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı. Gözaltına alınan B.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Uşak#Dokor#Taciz

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