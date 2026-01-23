×
Gündem Haberleri

Uşak'ta feci ölüm! 8 katlı apartmanın çatısından düştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 13:35

Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.

Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

#Uşak#Çatı#Düşme

