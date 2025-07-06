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Uşak’ta feci kazada 1 can kaybı, 2 yaralı

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#Uşak#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 08:31

Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan’ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak’ta feci kazada 1 can kaybı, 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)

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#Uşak#Trafik#Kaza

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