×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uşak'ta fabrika'da yangın

Güncelleme Tarihi:

#Uşak#Fabrika Yangını#Yangın
Uşakta fabrikada yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 08:24

Uşak'ta bir poşet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangından dolayı fabrikada hasar oluşurken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Yangın, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta bulunan bir poşet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikaya sıçradı.

Uşakta fabrikada yangın

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangından dolayı fabrikada hasar oluşurken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uşak#Fabrika Yangını#Yangın

BAKMADAN GEÇME!