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Uşak'ta evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi

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#Uşak'ta Ölüm#Banaz İlçesi#Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Uşakta evinde hareketsiz bulunan 24 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 08:24

Uşak’ın Banaz ilçesinde kardeşi tarafından evde hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Hasan Can S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemelerde gencin kanında yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildi.

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Olay, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.S., evde abisi Hasan Can S.’yi (24) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Can S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, gencin kanında yapılan incelemelerde yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.

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#Uşak'ta Ölüm#Banaz İlçesi#Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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