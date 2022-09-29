Uşak’ta dolandırdı, Kütahya’da yakalandı

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Uşak’ta telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp söylediği yalanlarla korkutan T.B., evdeki altınları ve nakit paraları istedi. Otogarda telefonla aradığı kişiyle buluşan T.B., içerisinde 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ile 4 bin 530 lira olan poşeti alıp, ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan ve ismi açıklanmayan kişi polise ihbarda bulundu.