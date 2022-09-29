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Uşak’ta dolandırdı, Kütahya’da yakalandı

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#Dolandırıcılık#Uşak#Otobüs
Uşak’ta dolandırdı, Kütahya’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 11:58

Uşak'ta telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp, 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 4 bin 350 lirasını alarak dolandıran T.B. (21), geldiği Kütahya'da yolcu otobüsünde yakalandı.

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Uşak’ta telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp söylediği yalanlarla korkutan T.B., evdeki altınları ve nakit paraları istedi. Otogarda telefonla aradığı kişiyle buluşan T.B., içerisinde 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ile 4 bin 530 lira olan poşeti alıp, ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan ve ismi açıklanmayan kişi polise ihbarda bulundu.

Uşak’ta dolandırdı, Kütahya’da yakalandı



Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelisi T.B.’nin Kütahya’ya giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat üzerine kent girişlerinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Afyonkarahisar yolundaki denetim noktasında polis ekipleri şüpheli T.B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. T.B.’nin üzerinden Uşak’ta dolandırdığı kişiye ait altın ve paralar bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen T.B., Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor.

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#Dolandırıcılık#Uşak#Otobüs

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