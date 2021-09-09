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AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 02:46 | Son Güncelleme:

Uşak'ta çıkan yangında 3 ev ile 1 iş yeri zarar gördü

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Uşak'ta çıkan yangında 3 ev ile 1 iş yeri zarar gördü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve kullanılmayan bir iş yerinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yenice köyünde bir evde, sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine Banaz Belediyesi itfaiyesi, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçraması üzerine 2 ev ile bir iş yeri kullanılamaz hale gelirken başka bir evin çatısında da hasar oluştu.

Köydeki evlerin altında bulunan ahırlardaki hayvanlar, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol atına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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