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Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Uşak'ta bir köyde daha karantinaya alındı

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Uşak'ta bir köyde daha karantinaya alındı
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UŞAK'ta, merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.

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