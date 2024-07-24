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Uşak'ta av tüfekli cinayet: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Uşak#Cinayet#Uşak Haberleri
Uşakta av tüfekli cinayet: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 15:49

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Murat Şimşek ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşakta av tüfekli cinayet: 2 kişi hayatını kaybetti

ÖLEN ŞAHIS İÇİN "BENİ YARALADI" DEDİ

Şimşek, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Şimşek'in, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını söylediği öne sürüldü.

Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi.

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#Uşak#Cinayet#Uşak Haberleri

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