Uşak'ta AK Parti ve CHP milletvekili sayılarını korudu

Haberin Devamı

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, kentte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan 928 sandığın tamamı açıldı. Kentte 288 bin 942 seçmenden 263 bin 691 kişi oyunu kullandı ve seçime katılım oranı yüzde 91,26 olarak gerçekleşti. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 2 milletvekili, CHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti ve CHP, 2018 yılında çıkardıkları milletvekili sayılarını korudu. Uşak'ta AK Parti İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP ise Ali Karaoba'yı milletvekili olarak Meclis'e gönderdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL GÜNEŞ

İsmail Güneş, 1967'de Uşak'ın Eşme ilçesinde doğdu. 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Mardin'de göreve başladı. Mardin'de Trahom Savaş Şube Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Kulak Burun Boğaz ihtisasını yaptı. Uşak SSK Hastanesi'nde ve Uşak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştı. Uşak Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevinde bulundu. 24 ve 27'nci dönem AK Parti Uşak milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.

Haberin Devamı

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FAHRETTİN TUĞRUL

Fahrettin Tuğrul, 16 Ocak 1979 tarihinde doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti'den 2006 yılında Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, 2018 yılında Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında da Ak Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürüttü. Orta düzeyde İngiliz ve Arapça bilen Tuğrul, evli ve 3 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ ALİ KARAOBA

Ali Karaoba, 1970 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2 dönem CHP Uşak İl Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası. (DHA)