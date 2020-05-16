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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Uşak'ta 26 berberin corona virüs testi pozitif çıktı

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Uşak'ta 26 berberin corona virüs testi pozitif çıktı
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UŞAK'ta, 26 berberin corona virüs(Covid-19) testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Corona virüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

 

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