Uşak'ta 2 ev ile 1 ahır yandı, koyun ve kuzular öldü

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyündeki atıl durumdaki bir evde, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yanında bulunan bir ev ile ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evler ve ahır kullanamaz hale geldi, ahırda bulunan çok sayıda koyun ve kuzu öldü.

Ekipler yangının nedeni araştırırken, Eşme Kaymakamı Celal Güngör de, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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