Uşak soruşturması... Başkan tutuklandı

Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi Makam Şoförü Murat Altınkaya, Uşak Belediyesi personeli / TBMM eski Danışmanı Cihan Aras, Uşak Belediyesi personeli / Maden Mühendisi İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş, Mustafa Yalım, Salih Sönmez’in ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘rüşvete aracılık etme’ iddiasıyla tutuklanması istendi.



Aslıhan Aksoy ve Kenan Arslan’ın ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık’, Seher Akay’ın ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘suç delilerini gizleme’ gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

Nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş, Mustafa Yalım tutuklandı. Salih Sönmez, Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yalım, eşiyle boşanma aşamasında olmasından dolayı şirket hisselerini Cihan Aras’a devrettiğini belirtti. Yalım, sevgilisi olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ile ilgili olarak da “Aslıhan Aksoy’un belli bir süre belediyenin sosyal tesislerinde temizlik ve tertip kontrol amaçlı görev yaptığını belirterek “Belirli bir süreden sonra da çıkan haberlerden sonra çıkışı verildi. Uşak Belediyesi’nde de çalışmamaktadır” dedi. Yalım ayrıca mal varlığının yüzde 98’inin belediye başkanlığından öncesine ait olduğunu belirterek “Uşak Belediyesi’nin iştirak firmasından rüşvet aldığıma dair iddialar asılsızdır. Bir belediye başkanı olarak hiçbir ihale sürecinde yer almadım” iddialarında bulundu.

CHP ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI

Bu arada CHP, operasyon sırasında otel odasında bir belediye çalışanı genç kızla görüntüleri ortaya çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldı. Hakkındaki iddialar incelenip, kendisi dinlendikten sonra da disiplin süreci başlatılacak.

İDDİALAR

* Savcılığın yaptığı incelemeler sonucunda Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı iddia edilmişti.

* Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de ileri sürülmüştü.

* Özkan Yalım’ın üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği öne sürülmüştü.

* Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A. isimli kadına 2024’te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A.’nın fiilen belediyede görev yapmadığı iddia edilmişti.