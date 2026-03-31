Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: 4 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dün gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Keskin, Deniz Aydın, Ulaş Küçükakın ve Ebru Yurtuluğ hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.