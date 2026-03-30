Uşak Belediye Başkanı Yaman ve 12 kişi hakkında tutuklama talebi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Başkan Yalım, bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanmıştı. Genç kadının otelde kaydı olmadığı, belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen 13 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yaman ‘rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma’, şüphelilerden Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi makam şoförü Murat Altınkaya, Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras, Uşak Belediyesi personeli ve maden mühendisi İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi sahibi Murat Baş, Salih Sönmez ve Mustafa Yalım ‘rüşvete aracılık etme’ suçundan, Aslıhan Aksoy ve Kenan Arslan ‘kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık’ suçundan, Seher Akay ise ‘suç delilerini gizleme’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebine ilişkin sevk yazısında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yönünden ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', diğer şüpheliler yönünden 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sevk yapıldığı öğrenildi.