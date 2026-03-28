Uşak Belediye Başkanı gözaltına alındı

OTEL ODASINDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli’nde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yalım’ın arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Yalım’ın Ankara’da bir otelde gözaltına alındığı öğrenilirken yanında sevgilisi olduğu belirtilen S.A.’nın (21) bulunduğu iddia edildi. S.A.’nın belediye personeli olduğu ancak işe gitmediği öne sürüldü. Başkan Yalım’ın gözaltı görüntüleri basına sızdı. Başkan ile gözaltına alınan diğer şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İDDİALAR NELER

‘İHALELERDE AİLE ŞİRKETLERİNE ORTAKLIK’: İddiaya göre Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği tespit edildi.

‘FUTBOL KULÜBÜNE BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA’: Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spora yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de belirlendi.

‘MALLARINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ, SEVGİLİSİNE KADRO VERDİ’: Özkan Yalım’ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği, Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A. isimli kadına 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A.’nın fiilen belediyede görev yapmadığı da tespit edildi.

‘10 ARACI ALAMAYINCA AVM’Yİ MÜHÜRLEDİ’: Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Özkan Yalım’ın işinsanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.’nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.’nın sahibi olduğu AVM’nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği de tespit edildi.

HTS, BAZ VE MASAK DEĞERLENDİRMELERİ: Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu belirlendi.

MALİ DURUMU VE MESLEKİ PROFİLİ ARASINDA UYUMSUZLUK: Şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu ve tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu değerlendirildi.