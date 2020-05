Us Ne Demek? Us Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Us kelimesi İngilizce de zamir olarak kullanılmaktadır. Anlamı pek çok kişi tarafından merak uyandırmaktadır. Sözlüklere bakıldığında Türkçe karşılığı bize olarak açıklanmaktadır.

Us Ne Demek?

İngilizce Dünya üzerinde çok sık kullanılan bir dildir. Bu sebeple pek çok kelimenin anlamları araştırılmaktadır. Us kelimesi de İngilizce dilinde çok kullanılır. Us kelimesini İngilizce sözlüklerde ve pek çok kaynakta bulmak mümkündür. Us kelimesinin Türkçe karşılığı sözlüklere bakıldığında şu şekilde açıklanmaktadır:

- Bize

- Bizi

- Biz

İngilizcede bulunan birçok kelimenin Türkçe karşılığı birden fazla anlamı barındırabilir. Us kelimesinin de Türkçe karşılığı 3 farklı şekilde açıklanmaktadır. Us kelimesi cümle içerisinde ''biz, bizi, bize'' anlamlarında kullanılabilir.

Örnek Cümleler

- They are richer than us.

Onlar bizden daha zengin.