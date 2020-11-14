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Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- 
Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Üs bölgesindeki askerlere 'anne yemeği'

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Üs bölgesindeki askerlere 'anne yemeği'
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BATMAN Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, 'gönül elçisi' anneler ile birlikte hazırladıkları yemekleri, üs bölgelerinde görev yapan askerlere götürdü.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın eşi Emine Kıraç, 'gönül elçisi' anneler ile üs bölgelerindeki askerler için yemek yaptı. Şahin ve beraberindeki anneler, yemekleri Gercüş ilçesindeki Yemişli ve Vergili Jandarma Karakolları ile Karakaş üs bölgesine giderek, askerlere ikram etti.

 

 

 

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