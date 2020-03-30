Üryan Ne Demek? Üryan Nedir? Üryan Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan Üryan kelimesi, çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış sözcükler arasındadır. Hala halk arasında yaygın olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni nesil açısından bu kelimenin tam anlamı bilinmiyor.

Üryan Ne Demek?

Üryan kelimesi Türkçede ‘çıplak’ anlamına gelmektedir. Çok fazla olmasa bile gündelik yaşamda hala kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda yazılı metinlerde ve bazı kaynaklar üzerinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Burada kişinin çıplak olduğu dile getirilir. Anlam üzerinden bu durum hem mecazi hem de maddi olarak kullanabiliyor.

Üryan Nedir?

Arapça kökenli olarak Türkçede üryan kelimesi ‘çıplak’ tabirine karşılık gelmektedir. Bu anlam üzerinden Türkiye'de farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz. Bir Örnek vermek gerekirse, ‘Anadan üryan ’cümlesi ‘çırılçıplak’ anlamı taşımakta ve bu şekilde çok sık kullanılmaktadır.

Üryan TDK Kelime Anlamı

Yürüyen kelimesine Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında aynı şekilde ‘çıplak’ olarak geçmektedir. Hem gündelik yaşamda hem de yazılı olarak farklı kaynaklarda bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Eş anlamlısı olarak hem çıplak hem de üryan şeklinde aynı anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Etkisini hala kaybetmemiş şekilde gerçek anlamı ile ya da mecazi şekilde kullanılabilir.