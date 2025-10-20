Ürünün kalitesiz olduğunu iddia edip fabrika sahibine yumrukla saldırdı

Haberin Devamı

İddiaya göre, Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası'na ürün teslim eden çiftçilere, istihkak hakkı olan yüzde 12 ila 12,5 oranındaki küspe yerine kalitesiz, sulu ve pis küspe verildi.

Çiftçiler, fabrika sahasında yaşanan bu uygulamaya tepki gösterirken, olayın büyümesi üzerine çiftçi U.B., fabrikanın sahibi Ş.M.'ye yumruk attı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Ş.M. yere yığılırken, güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek U.B. uzaklaştırıldı. Ş.M.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan çiftçi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Küspe, şeker pancarından elde edilen önemli bir yan ürün olarak hayvancılıkta yem katkısı şeklinde kullanılıyor. Ancak çiftçiler, fabrikanın kalitesiz küspe vererek mağduriyet oluşturduğunu savunuyor.

