×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Üroloji doktoru, araç parkı tartışmasında meslektaşını göğsünden bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Doktor#Aksaray#Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Üroloji doktoru, araç parkı tartışmasında meslektaşını göğsünden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 22:52

Aksaray'da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa Dilmaç'ı çakıyla göğsünden yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesindeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi.

ARAÇ PARKI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D (34) ile araç parkı yüzünden tartıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanında bulunan çakıyla Mustafa Dilmaç'ı göğsünden yaraladı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doktor#Aksaray#Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!