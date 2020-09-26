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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Urla’da orman yangını

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Urla’da orman yangını
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İZMİR’in Urla ilçesinde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altında alındı.

Urla’nın Belentepe mevkiisinde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

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