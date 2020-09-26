Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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Urla’da orman yangını
İZMİR’in Urla ilçesinde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altında alındı.
Urla’nın Belentepe mevkiisinde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
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