Urla’da orman yangını

Urla’nın Belentepe mevkiisinde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.