Url Nedir? Hangi Amaçla Kullanılır? Url Açılımı Ve Örnekleri

URL internette hemen hemen herkesin kullandığı bir kavramdır. Özellikle sohbet esnasında mutlaka URL kelimesine denk gelebiliyoruz.

URL Nedir?

Kelimenin Türkçe karşılığı tam olarak kaynak bulucudur. İnternet üzerine edinilen bilginin veya hazırlanan bir bilginin kaynağını göstererek URL konulur. URL demek tarayıcı da bulunan sitenin adresini belirten linke verilen isimdir. URL kısaca bu şekilde adlandırılır.

URL Hangi Amaçla Kullanılır?

URL özellikle bir metinde veya başka bir yazının kaynağını belirtmek için kullanılmaktadır. URL sunucuların hepsini metin haline getirir. Kısaca bir bilgi deposunu kısa bir adres üzerinden ulaşmamıza yardımcı olur. URL arama motorlarında bilgiye kısa sürede ulaşmamızı da sağlar. Herhangi bir sitenin linki URL sayesinde kısaltılır. Bir ton bilginin kaynağı kısa bir link haline getirilir ve karşı tarafa kısa şekilde iletilmiş olur.

URL Açılımı ve Örnekleri

URL kelimesi İngilizce kelimelerinin kısaltılmış halidir. Öyle ki URL kelimesi Uniform Resource Loader kelimelerinin kısaltılmışından oluşur. URL oluşturulurken Türkçe harf kullanılmaz. İngilizce de ki alfabeler genel olarak kabul edilir. URL oluşturulurken mutlaka adresin başına https:// ibaresi getirilir. Bu URL'nin güvenli olduğunu ifade eder. Ayrıca bu katman güvenlikli bir şfire ile korunmaktadır. URL örnekleri bulunur. İşte URL örnekleri;

- https://www.google.com

- https://www.youtube.com