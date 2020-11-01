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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

uriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

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uriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye’den giriş yapan araçta yapılan aramada, 1380 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1380 tarihi eser niteliğinde olan sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

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