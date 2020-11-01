uriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1380 tarihi eser niteliğinde olan sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.