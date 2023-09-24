Ürgüp'te minibüs faciası! 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. M.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, plakası öğrenilemeyen minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü M.A. ile yaya M.D. ve P.Y. yaralandı, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

M.D.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.