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Ürgüp'te minibüs faciası! 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Nevşehir#Ürgüp#Kaza
Ürgüpte minibüs faciası 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 17:12

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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 Kaza, saat 15.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. M.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, plakası öğrenilemeyen minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Ürgüpte minibüs faciası 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada, minibüs sürücüsü M.A. ile yaya M.D. ve P.Y. yaralandı, 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ürgüpte minibüs faciası 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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M.D.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ürgüpte minibüs faciası 6 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Nevşehir#Ürgüp#Kaza

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