MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜrgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi
GeriGündem Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ürgüp’te 1 ton 739 litre kaçak içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 1 ton 739 litre el yapımı şarap, 9 litre el yapımı viski ve 56 litre el yapımı rakı ele geçirildi. Bağ evi sahibi H.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle