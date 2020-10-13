Urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına ‘Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.’ Sözleriyle karşılık verdi. Peki, urge ne demek?

“Urge” İngilizce’de farklı anlamlara gelmektedir. Urge cümlede kullanış biçimine göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

dürtüteşvik etmek

sevk etmek

dürtmek

ısrar etmek

baskı yapmak

ileri sürmek