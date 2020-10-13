MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUrge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları
GeriGündem Urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye yönelik açıklamaları ardından ‘urge’ kelimesinin anlamı merak konusu oldu. i. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek; 'Urge diyemezsiniz' dedi. Peki, urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına ‘Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.’ Sözleriyle karşılık verdi. Peki, urge ne demek

“Urge” İngilizce’de farklı anlamlara gelmektedir. Urge cümlede kullanış biçimine göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

dürtüteşvik etmek
sevk etmek
dürtmek
ısrar etmek
baskı yapmak
ileri sürmek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle