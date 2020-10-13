Urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye yönelik açıklamaları ardından ‘urge’ kelimesinin anlamı merak konusu oldu. i. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek; 'Urge diyemezsiniz' dedi. Peki, urge ne demek? İşte İngilizce'de urge kelimesinin anlamları
Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına ‘Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.’ Sözleriyle karşılık verdi. Peki, urge ne demek?
“Urge” İngilizce’de farklı anlamlara gelmektedir. Urge cümlede kullanış biçimine göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
dürtüteşvik etmek
sevk etmek
dürtmek
ısrar etmek
baskı yapmak
ileri sürmek
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