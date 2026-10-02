Urfalıyam ezelden vazgeçmem Teknofest’ten

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GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda öğrenciyi ağırlıyor. Festival alanındaki stantları gezen öğrenciler, Türkiye’nin geliştirdiği yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, gökyüzündeki gösterileriyle dikkat çeken SOLOTÜRK’ü de ilgiyle izledi. Festival alanında hava araçlarının yanı sıra savunma sanayisi ürünleri ve yenilikçi teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklar ve gençler, sergilenen araç ve sistemleri yakından inceleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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HAVADA ŞENLİK VAR

TEKNOFEST Güneydoğu’da sergilenen insansı robot Canikman da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Sergilediği hareketlerle dikkat çeken Canikman, çocuklara el sallarken ziyaretçiler de robotla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Festival alanını gezen çocuklar, teknoloji stantlarını inceleyerek farklı alanlarda geliştirilen projeleri görme fırsatı buldu. ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları alanda büyük ilgi gördü. Türk Yıldızları ikinci günde de yine nefesleri kesen bir gösteri sundu. Festival alanında yerini alan binlerce vatandaş, gökyüzünde süzülen paramotorların sergilediği uçuşu da büyük bir ilgiyle izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Teknoloji ve savunma alanındaki uygulamaların yanı sıra güvenlik birimlerinin kullandığı araç, ekipman ve özel eğitimli unsurların tanıtıldığı TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim’e kadar sürecek.

Şanlıurfa’daki TEKNOFEST’e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar T3 Girişim Merkezi programında gençlere hitap ederek “TEKNOFEST Güneydoğu’da, Şanlıurfa’da bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı sizler gibi medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları inşa edecek. Sizlerin gayreti, sizlerin çabaları sayesinde, bizler de bugün dünyaya baktığımızda bu karanlık ahvalden nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüzde umut olarak sizler yıldız gibi parlıyorsunuz” dedi.

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BAYRAKTAR DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in medya paydaşı Demirören Medya Grubu’nun Teknofest Güneydoğu standını ziyaret etti. Bayraktar’a ziyaretinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti. Bayraktar, medya teknolojileri alanında geliştirilen yapay zekâ uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok deneyim noktasının yer aldığı standı inceledi.

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

Hava gösterileri alanda heyecan yarattı. Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösterisinin ardından Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI da gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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TEŞEKKÜR ETTİ

TEKNOFEST’in Türkiye genelinde ve gönül coğrafyasında daha geniş kitlelere ulaşmasında Demirören Medya’nın katkısına dikkat çeken Bayraktar, “Demirören Medya Grubu’na yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. TEKNOFEST’in tüm ülkemizde ve tüm gönül coğrafyamızda paylaşılmasına vesile oldunuz. Hakikaten sizlerin de katkıları sayesinde bugün Şanlıurfa’da muhteşem bir festival deneyimi gerçekleşiyor” dedi.