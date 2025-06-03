Urfa’dan ‘KADES’ manzaraları

Haberin Devamı

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak için gittiği Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ni ziyaret etti. Komisyonun dinlediği emniyet görevlileri, KADES uygulamasını kullanan kadınların ilginç taleplerini anlattı.

* Son 2.5 ayda müracaat 176. Gerçekten şiddet gördüğü için çağıran 10-15. Geri kalanlar boşanma sırasında adli başvurum olsun diye yapıyor.

* O anki korkuyla, o tartışmada KADES’e basıyor. Kendisine özellikle soruyoruz ‘Sende darp var mı? Herhangi bir tehdit?’ Darp yoksa dinliyoruz.

* Pencereden bakarken kavga olduğunu görüyor, polis gelsin diye KADES’e basıyor. Biz ‘Kadına bir şey oluyor’ diye düşünüyoruz.

* Çocuğa telefonu veriyor, çocuk telefonla oynarken KADES uygulanmasına giriyor, basmış bulunuyor.

Haberin Devamı

* ‘Bir deneyeyim, polis gelecek mi?’ diye basanlar da var, ya da ‘Ne kadar sürede gelecek? Sistem çalışıyor mu?’ diye basanlar var.

* Aradığımızda ulaşamıyoruz, eve gidiyoruz, evde değil. Arıyoruz. ‘İşyerindeyim. Müzik dinlerken yanlışlıkla bastım” tarzında şeylerle karşılaşıyoruz.

TERBİYE TALEBİ

* Bize özellikle annelerden gelen talep ‘Cezaevine atılmasını istiyorum’. ‘Terbiye edilmesini istiyorum, siz cezaevine atmazsanız bunun aklı başına gelmez’.

* Kız geldi ‘18 yaşındayım, haklarım var benim, haklarımı da biliyorum, arkadaşlarımda kalmama izin vermeyen annem ve babamdan şikâyetçiyim’ dedi. Şikâyetini aldım. Ağabeyiyle cips vermeme yüzünden kavga ediyor, şikâyet ediyor.

* 18 yaşına girdiği gün sosyal medyadan birkaç aydır görüştüğü erkek arkadaşının yanına, yaklaşık 1000 kilometre ileriye gitmek istiyor. Babası izin vermediği için babasını şikâyet ediyor.