Urfa’dan Frankfurt’a kan davası... Alman savcı da şaştı

ALMANYA’nın Frankfurt ana tren garında Ağustos 2024’te 27 yaşındaki Türk Abdülkadir E.’yi öldürmekle suçlanan 8 sanık, Frankfurt eyalet mahkemesinde yargılanmaya başlandı. İddianamede cinayetin Şanlıurfa’dan Frankfurt’a uzanan ‘bir kan davası’ nedeniyle işlendiği belirtildi.

İddianameye göre Viranşehir’de Ö. ile E. aileleri arasındaki husumet, 2016 yılına kadar gidiyor. 2024 Mayıs ayında Abdülkadir E’nin bir yakını katil zanlısı Kemal Ö.’nün yeğenini öldürüyor. İntikam isteyen Ö. Ailesi, 27 yaşındaki kurbanda karar kılıyor ve sahte sosyal medya hesaplarından Abdülkadir E.’yi takibe alıyor. E.’nin 20 Ağustos’ta Mainz’den Frankfurt’a giden bir trene bineceği bilgisini paylaşması üzerine katil zanlısı ve 6 akrabası iki gruba ayrılıp, bir grup Frankfurt’ta diğeri Mainz’de pusuya yatıyor.

9’UNCU PERONDA PUSU

56 yaşındaki zanlı Kemal Ö., 20 Ağustos’ta 21.05 sularında 9’uncu peronda gence arkadan yaklaşarak 30 santimetre yakınından bir el ateş ediyor. Yara ölümcül olmasına rağmen maktulün başına arkadan iki kurşun daha sıkıyor. Garda panik yaşanırken trene doğru koşan saldırganı federal polis yakalıyor. Tetiği, istasyonda yakalanan tek zanlı çekmiş olsa da diğer 6 sanık da Alman Ceza Yasası’nın 211’inci maddesi uyarınca kasten öldürmenin en ağır biçimi olarak tanımlanan ‘tasarlayarak ve haince ortaklaşa işlenmiş nitelikli cinayet’ ile yargılanıyor. İlgili kanunda bu suç için öngörülen ceza, ömür boyu hapis.

DOÇENT SANIK DA VAR

İddianamede yer alan sekizinci kişi ise cinayeti işlemeye talip olması, ancak doğrudan yer almaması sebebiyle ‘cürüm işlemek için anlaşmak’ iddiasıyla hâkim karşısında. Der Spiegel, katil zanlısının çocuklarıyla birlikte bir restoran işlettiğini, yargılananlardan birinin de cinayetin planlanmasında önemli görev alan bir üniversite doçenti olduğunu kaydediyor. Yargılananlar 22 ile 56 yaş arasında beşi Türkiye Cumhuriyeti, üçü Alman vatandaşı. Cinayetin nasıl tasarlandığına ve hazırlandığına ilişkin konuşan Frankfurt Savcılığı Basın Sözcüsü ve Başsavcı Dominik Mies, “20 yıllık savcılık hayatımda ilk kez bir cinayet için aynı anda yedi şüpheliyi kasten öldürmekten yargılıyoruz” dedi. Mies, vakanın planlı ve örgütlü şekilde meydana geldiğinin altını çizdi.

BABASI DA ÖLDÜRÜLDÜ

- 2016 yılında Abdülkadir E.’nin babası da yine diğer aile tarafından öldürülmüş. Bunun üzerine Abdülkadir E.’nin amcası karşı aileden birini hedef alarak kan davasını sürdürmüş. Canından endişe eden 27 yaşındaki genç ise Almanya’ya gitmeyi tercih etmiş. Davanın temmuz ayına kadar sürmesi bekleniyor.