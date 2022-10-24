Urfa'da okul çıkışı kanlı hesaplaşma!

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Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan S.Y.ile Ö.F.Ç. ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 13 YARALI

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan S.Y.ile Ö.F.Ç. hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2’sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı.

VALİLİK'TEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili faillerin tamamının yakalandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.10.2022 günü saat 16.00 sıralarında Viranşehir ilçesi Ceylanpınar yolu üzerinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme, kasten yaralama olayında, Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerin de dahil olması neticesinde olay esnasında yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup, yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

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