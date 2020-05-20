Üretim Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Üretimin Zıt Anlamlısı

Üretim kelimesinin Türkçe karşılığı olarak zıt anlamlısı, ‘tüketim’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Hem maddi olarak hem de bir düşünce açısından üretim kullanılabilirken, aynı durum tüketim açısından da ele alınabilmektedir.

Üretim Zıt Anlamlısı

Topraktan hayvana pek çok eşyadan bitkiye kadar farklı durumları ortaya koymak üretme işi şeklinde üretim kelimesi ele alınabilir. Bu kelime aynı zamanda zıt anlamlı sözcüğü olarak, ‘tüketim’ kelimesi üzerinden değerlendirilmektedir. Tüketim ise tam tersi olarak pek çok farklı amaç altında üretilmiş durumu tüketmek olarak ele alınmaktadır. Bu kelimeler farklı cümleler üzerinden daha iyi anlaşılabilir.

‘’Bu sene meyve ve sebzelerde üretim oldukça azdı.’’

‘’Fikir üretimi noktasında çok zorlanıyoruz.’’

‘’Her zaman tüketim olmaz mutlaka üretim yapılmalıdır.’’

Bu şekilde maddesel ya da düşünce anlamı üzerinden amaca uygun değişik yerlerde her iki kelime ile kullanabilirsiniz. Kısacası üretim kelimesinin zıt anlamlısı olarak tüketim sözcüğü ortaya çıkmaktadır.