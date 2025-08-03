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Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar

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#İhracat#Mut Beyaz İncir#Rekolte
Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 09:58

 Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan 'Mut beyazı incir’, tanesi 20 TL'ye başta Almanya ve Dubai olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

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İlçede 4 bin 500 dekar alanda bir süre önce hasadına başlanan 'Mut beyazı' incirlerin fiyatı, üreticiyi güldürdü. İç piyasada kilosu 150 TL'ye satılan ürünler, Almanya ve Dubai başta olmak üzere dış piyasaya tanesi 20 TL'den gönderilmeye başlandı.

Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar

İhracatçı Aytu Acar üretimin talebi karşılayamadığını belirterek, "Üretim daha tam olarak oturmadı. İstediğimiz miktarda günlük ürün henüz elimize ulaşmıyor. Ürünleri soğuk hava depolarımızda özenle paketleyip, ihracata hazır hale getirdikten sonra gönderiyoruz. Çiftçilerimiz üretimi artırmalı. Kaliteli ürün her zaman daha iyi fiyata alıcı bulur" dedi.

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Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar

Üretici Erkan Mete ise ürettikleri incirlerin aromasıyla dikkat çektiğini kaydederek, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Mete, ilçe genelinde bu sezon 8 bin ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar

COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI

Öte yandan, Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede üretilen incirlere Mut beyazı adıyla coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışma ise sürüyor. (DHA)

Üreticisinin yüzü güldü: Tanesini 20 liradan ihraç ediyorlar

 

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#İhracat#Mut Beyaz İncir#Rekolte

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